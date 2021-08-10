奧運金牌得主「麟洋配」談論協力團隊合作。（李洋臉書）

東奧金牌羽球名將李洋、王齊麟10日在臉書發表直播影片，接受《商周》主持人的訪問。一般世界上的雙打組合，搭檔之間有心結是很常見的，李洋就提到溝通很重要，有事情直接講出來，不要自己悶著：「我跟齊麟很互補，看他急了就找機會跟他說兩句，抒發他的心情。」王齊麟也體貼地說：「當初是他來找我配，壓力都在他身上，我就希望幫他擺脫外界質疑。」

「要是只有我一個人，絕對無法走到今天！」李洋、王齊麟說。兩人在球場上相互扶持、補位，還有最重要的信任，讓他們體會到：一人進攻得分，是一人份快樂，一人助攻兩人得分，是團隊的快樂。

李洋佩服王齊麟居然可以每天都辛苦練球，不像他自己一定要在周末休息一下，講得王齊麟都有點不好意思。李洋也直指王齊麟的毛病就是「對朋友太大方，花很多錢」，還開玩笑說「不然把錢放我戶頭，我幫你理財」，講得王齊麟只能拚命裝傻蒙混過去。對朋友而言這是王齊麟的優點，但做為真正關心他的搭檔，李洋必須想得更遠。像是在金牌國光獎金的部分，李洋選擇「月領」，王齊麟選擇「分次」，顯示兩人理財觀念不同。

同時李洋還強調他們不只是2人組合，而是3人組合，他一向感激教練陳宏麟：「宏麟學長有很大的胸襟，他跟齊麟打到世界第4，在生涯最高時選擇退。如果不是他把機會給我，我可能沒辦法在奧運登場。」