林偉信攝

最高法院10日起到年底在院內的文藝走廊舉辦「鑑古知今、歷史印記」司法文物與藝術特展，值得一提的是有手寫裁判書影本，包括政府遷台前的裁判書，及前大法官陳樸生、范馨香、姚瑞光等人在終審法院手寫的判決，見證司法演變，讓民眾能夠更親近司法、瞭解司法。

最高法院院長吳燦致詞時表示，台灣判例制度仿自1921年以前日本大審院的判例制度，是將最高法院裁判的法律見解自個案抽離，獨立於個案事實之外，成為抽象的判例要旨，使其具有通案之法規範效力，在早年特殊法治環境下，確實承擔相當程度之法規範角色，對統一法律見解有一定的貢獻。

吳燦說，最高法院前所選編的「判例要旨」脫離「判決全文」，簡化為單純的法律解釋，與個案事實抽離，2018年後最高法院停止適用，其餘先前已經依法選編且具有全文之判例要旨，則回歸裁判之本質，效力與其他未經選編為判例的最高法院裁判相同。

而此次展覽特展出1937年至1975年的法官手寫裁判書影本18則，其中遷台前的裁判書有5則，遷台後13則，除了2則判決書以鋼筆書寫外，其餘16則都是法官以毛筆書寫，包括最高法院首任女性庭長、前司法院大法官范馨香等寫的民事判決書等。

最高法院指出，這些古意盎然的手寫裁判書影本，有筆力力透紙背，字體遒勁有力者，也有筆法鳳舞龍飛，字體靈活娟秀者，不僅可看到裁判書書寫的演化，也反映出當時社會、經濟型態等多面向的意義。

此外，本次展覽也一併展出最高法院所收藏遷台前的廢舊鋼印、國民政府遷台前後的舊國幣以及最高法院1958年啟用，直至2007年因長久使用磨損變形，完成繳銷程序後，自行典藏的舊印信。