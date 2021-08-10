食藥署日前遭爆料疫苗接種率高達169％，高於編制人員1倍以上。針對第二類對象接種爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自公布數據澄清，疫苗相關人員共有2千多人造冊，其中高端和聯亞僅4人接種。

陳時中說明，第二類對象中有一個「疫苗生產、疫苗倉儲物流人員」，總共施打人數是2614人，包括疫苗生產相關總共有4家廠商，倉儲物流有3家廠商，有生產上的必要性、物流上的必要性，就請他們來造冊。

他進一步指出，高端和聯亞總共打了4個人，他們是疫苗生產廠商，兩家公司都很堅決要打自己的疫苗，雖然當時有給他們造冊，但他們總共只打了4個人。

立委林奕華日前表示，7月8日曾發函給衛福部要求提供相關人員名單，衛福部已在8月4日發函回覆，但有媒體報導，指揮中心發言人莊人祥表示從未收到立委提供相關人員名單。

對此陳時中笑稱：「是莊人祥又講錯了嗎？不是吧！」他認為可能是文意上有誤會，有時候要名單、名冊或人員，大家可能關心的是兩家疫苗製造廠的施打人員，他也再次強調，「有要求這兩家疫苗廠造冊，總共來打的就是4個人。」

立委更質疑第二類對象從9萬人暴增到27萬人是有人「偷打」，陳時中也提出實際造冊人數反駁：比較大宗的是第一線警察人員5.5萬人，執行隔離對象服務工作者2.6萬人，地方第一線防疫人員3.3萬人，維持防疫體系運作的地方政府重要官員2.7萬人；這些都是破萬的，其他都是數百到數千，而中央政府人員共1712人施打。