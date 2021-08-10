台美關係又更拉進一步。日前拜登政府上任後首度宣布對台軍售，同時也在今年3月份根據消息人士表示，我方海巡艦艇與美方海巡艦艇，今天也在台灣東部外海24海浬外，秘密舉行救難及海上反恐聯合演習，海巡署派出今年6月正式成軍的最大噸位嘉義艦及東部機動海巡隊、海巡特勤隊等四艘艦艇參與，美方也派遣海岸防衛隊艦艇，據了解，這項聯合演習被列為機密等級，也是台美海巡首度進行聯合演習。

海洋委員會主委李仲威（左一）、外交部長吳釗燮（左二）、海巡署署長周美伍（右一）及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑（Brent Christensen，右二）於3月26日台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」宣布茶會合影。(外交部提供)

對於這項首度實施的台美聯合海上操演，消息人士指出，主要是針對聯合搜救、打擊非法漁業活動與反恐作為。但是海巡署均以「本署新造艦船皆會進行環島航程航路水文確認等組合訓練」低調帶過。

據了解，今天的聯合演習被列為機密，未在秘密專案編組內的官員都渾然不知。過去美國海岸防衛隊每年均會派遣教官到海巡署進行指導，我方也固定派員前往受訓，雙方在多年就已密切交流，但都僅限於人員交流，直到今年3月簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後，雙方又有更進一步互動。

今年3月26日，拜登政府簽署台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，也是拜登上台後台美簽署的第一項正式文件，充分展現雙方持續將彼此的交流與互動制度化的決心，並朝全方位合作夥伴邁進。

根據海巡署表示，我海巡自成立以來，與美國海岸巡防隊長期保持良好合作關係，在人道救援、教育訓練、維護漁權等領域皆取得實質成果，如共同合作永裕興漁船救援案、派員赴美訓練、參與國際會議等指標性案件，在穩固的互信基礎下，台美海巡彰顯彼此為堅實夥伴關係，為雙方交流建立完整架構，提升區域海上應變能量，簽署本瞭解備忘錄，宣告台美海巡交流進入新紀元。

「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」是雙方首次在海巡領域建立系統性、制度化的合作成果。台灣在印太戰略地區擔任不可或缺且非常關鍵的角色，海巡署更肩負維護我方海洋權益的重要任務，期待與美方及相關部會協同合作，持續深化台美夥伴關係及共同利益。

為來將強化雙方致力保護海洋資源、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動、並就聯合海上搜救（SAR）等領域進行合作，以共同確保印太地區的繁榮與穩定。