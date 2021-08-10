【愛傳媒葉毓蘭專欄】8月9日在經濟委員會孔文吉召委的安排下，到核二廠實施考察，我也與立法院的同事費鴻泰總召、萬美玲、洪孟楷、陳玉珍、吳怡玎、李德維與其他黨團的委員一同前往。

本次考察的目的，就是要瞭解核二廠在7月27日上午6點32分突然發生「因主蒸汽隔離閥關閉，造成汽機跳脫，反應器急停」的跳機事故，而在隔天台電發出聲明表示，事故原因為「控制室值班人員在移動座椅時，不慎觸碰壓克力保護罩，造成主蒸汽隔離閥關閉。」

聽完了所有報告後，朝野立委均表示台電應該要有事故當下的影像畫面，以及當天所有的執勤紀錄，來證明台電不是真的抓個基層來當代罪羔羊。畢竟觸碰到壓克力板造成跳機事故，像極了搞笑版的電影情節，實在很難想像會發生在核能電廠！

當然我深刻理解機組人員的辛苦，因為在核二廠的每秒都必須戰戰兢兢，但是面對最近電力吃緊的情況，擔任臨時救援重責的核二廠，就顯得更為重要，沒有人知道何時會再次面臨發生跳電時，台灣是否能夠供電無虞。

所以不只台電，整個政府從上到下都必須要有「有備無患」的心態，才能真正撐起台灣的經濟發展。

我也要求台電機組人員的訓練應更為落實，遵守更嚴謹的SOP管理，以及裝設完善的監視錄影系統，並且儘速完成檢討及損害報告，更提醒台電和經濟部事後咎責是多餘的，應該專注在如何解決問題以及預防所有事故的發生，因爲這不只是一個員工的問題，是整個台電從多層防禦變成多層失效。

其實過去70年來在台灣的經濟建設上，台電一直扮演著不可或缺的重要角色，也使得台灣成為全世界經濟的前段班資優生，但是近期意外連連，先有興達發電廠跳電，後有核二廠跳機，前者說是操作員的胖手指誤觸，後者又是因為工值班人員的旋轉椅撞開保護罩造成主蒸汽隔離閥關閉。

但是，這些都是不應該發生，螺絲是否鬆了？是否應儘速精進風險控管機制，才能真正有效防範於未然，未來我和國民黨團會繼續為民監督政府，一起撐住國家建設建設。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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