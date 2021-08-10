茄苳樹下─黑木耳農莊主打黑木耳系列產品。（謝明俊攝）

墨湘咖啡也要加入菁市集巡迴行列。（謝明俊攝）

「來本冊子」主攻文創手冊，非常受到市場歡迎。（謝明俊攝）

縣府將邀集15至25個苗栗青創產業商家共組菁市集來行銷苗青產業。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌全力推動青創產業發展。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為讓更多國人看到苗栗在地青創產品，將在疫情解封後，巡迴全台舉辦5場「菁市集」，包括台北、新竹、台中、苗栗等地點，巡迴菁市集將邀15至25個青創產業，打造出富有特色的推廣平台，一同將苗栗青年精緻用心的產品帶給大家。

疫情嚴重打擊苗栗在地產業，尤其是許多苗栗在地青年創建產業，苗栗縣政府在疫情趨緩之際，近日來連續推出多項活動，想讓脆弱的青創產業，能有復甦生機。日前，縣府首先與西湖度假村合作，在維多利亞館設立專櫃陳售青創職人們的作品，接著邀請青創產業職人開班，讓有興趣加入青創行列的苗青們，能有機會接觸學習各類手作文創技能。

市場的需求是維繫青創產業持續發展創造的重要動能，因此，為了打造富有特色的行銷推廣平台，讓國內更多民眾能看到苗栗青年的文創產業成果，縣府特別舉辦5場「菁市集」巡迴展，將陸續在台北、新竹、台中以及苗栗本地，邀集15至25個青創產業商家，共同組隊對外推銷自家產品。

縣府目前初步敲定展場，分別是新竹市巨城、台中市經典綠園道、頭份市尚順廣場、三義勝興車站365青創基地，至於台北市則正在接洽人流熱鬧的師大展區。

縣府勞青處為了讓菁市集更能聚焦，除了承襲以往木箱、白傘等營造出來的獨特清新市集感受以外，還搭配不同主題音樂，來營造各場次主題活動氛圍，讓到訪民眾享受輕鬆愉悅的市集感受。

菁市集巡迴展將邀集15至25個不同的苗栗在地青創商家共同出展，包括「茄苳樹下─黑木耳農莊」、「舞陶」、「大茶壺農特產」、「墨湘咖啡」、「來本冊子」…。每次展出將依各展場特色提供民眾最優質的市集享受。