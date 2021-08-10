竹北市東興圳整體景觀再造計畫第2期接續工程日前完工，自然水圳風貌和綠地，吸引社區居民休閒遊憩，但公園內被鐵籬圍起的老屋，未納入這次工程範圍辦理修復，縣府指將爭取中央補助經費，將老屋打造成兼具社區交流、休憩及藝文展演功能的「水圳故事館」。

文化局長李安妤表示，東興圳2期工程與1期工程不同的是，並未大幅擴充水域面積，在公三公園以卵石疊砌圳道，並增設生態島濕地，創造生物多樣性，因此植栽設計盡量保持原有林相，並大量種植草皮綠化。

同時，增設水井與水閘門，以補充水源和調節水量水位，在目前生態島蓄水量不足下，以降低入口圳道高程方式引水，以維持整體景觀和生態環境。

李安妤說，汾陽堂工區改善入口廣場地坪及人行道，讓鄰近的興隆國小有安全的通學步道，同時完成附屬建築的修繕，汾陽堂目前正辦理委託經營管理的可行性評估作業，預計在8月21日在新瓦屋集會堂辦公聽會，後續採公開甄審方式招商，以活化歷史建築。

東興圳的綠化植栽部分，文化局請樹醫師做健檢，發現有些樹木因受附近高樓和高樹遮蔽日照影響，生長態勢不良，有些則有開放性傷口，並受到白蟻危害，目前已陸續進行修枝和救治，未來如有新植需求，也會請樹醫師做整體評估。

縣府產發處指出，東興圳沿線公26、公28、綠41等3處公園，目前由竹縣公寓大廈暨社區服務協會認養到明年12月31日，二期工程的汾陽堂、公三公園已完工開放，該協會近期將與縣府簽約負責公園的清潔維護，廠商保固期到明年2月期滿後，植栽養護也將交由該協會處理，預估可節省約1000萬元的公帑。