才剛宣布成軍不到1周的桃園雲豹，在9日的T1聯盟新人選秀會上，分別挑選羅振峰、黃奕勝與張舜丞3名新秀，期望能替球隊帶來全新動力與能量，不過桃園雲豹到現在還沒公布任何本土球員簽約消息，也還沒敲定總教練人選，但比起另一支T1全新加盟球隊台南，已經算是好太多了。

以下是桃園雲豹新聞稿內容，「桃園雲豹職業籃球隊秉持make a difference不斷創新與超越的新創產業精神，於2021 T1聯盟選秀會上正式引爆，獨具慧眼選中潛力新秀羅振峰、黃奕勝與張舜丞，期待新的力量帶著各自的特色進入雲豹後，匯聚能量一同引爆。

雲豹第1指名的羅振峰，為高雄師範大學的當家球星，身高195公分的振峰原本在國中是練田徑，經過校長的推薦進入青年高中就讀才開始練籃球，振峰難忘初進籃球隊時嚐盡苦頭，但不放棄的硬頸精神，加上羅爸爸羅媽媽的不斷鼓勵跟全力支持，造就羅振峰超越自己。

黃奕勝為世新大學畢業，籃球生涯歷經傳統籃球名校的洗禮，從苗栗大倫國中、南山高中到世新大學並且擔任隊長職位，奕勝以成熟穩健球風及傲人的領袖特質見長，擁有精準的三分外線及箝制對手能力，除了準確的判斷力外，更重要的是有一顆超強的心臟。

張舜丞畢業於基隆商工，有著187公分的身材及絕佳的協調性，大學就讀康寧大學，是隊上主力得分手，每場平均得分上看15.5分。舜丞擁有神似陳順祥的無球跑動球風，更難得的是，在比賽高張力的情況下，可冷靜的在對的時間及位置，做最正確的選擇，幫助球隊奪得勝利。

雲豹球團期許新秀們進入職業籃壇後，保持對籃球的熱血初心，持續精進球技，帶給支持的球迷們無極限的想像空間，相信，在雲豹教練團隊的帶領之下，勢必可凝聚最強大的力量引爆台灣籃球。」