52歲張男追求邱女未果，竟心生不滿，在2017年4月間持優酪乳混合洗手乳及溫水等液態物品倒入邱女機車的鑰匙孔內，已被依毀損罪遭判刑拘役40日。沒想到，張男惡性不改，去年10月間又數度對邱女機車潑灑奶茶、咖啡、或疑似精液等不明液體，臺中地檢署依恐嚇、公然侮辱等罪將他起訴。

張男自認被邱女冷落心生不滿，在2017年4月19日到邱女停放機車地下室，將優酪乳混合洗手乳及溫水灌進她的機車鑰匙孔，導致機車無法正常使用，邱女還花了1600元修復，不但財產損失且受到莫大精神壓力，而怒告張男。張男到案坦承犯行，法官依毀損罪遭判刑拘役40日。

豈料，在3年後，張男又因追求邱女未果，在去年10月中旬到11月下旬期間，在10月30日；11月17日、25日及26日數次到邱女上班的百貨公司停車場內，對邱女機車吐痰、潑灑奶茶、咖啡或疑似精液等不明液體，藉以讓邱女害怕、並貶抑她名譽。邱女在怒告張男涉及恐嚇及毀損等罪嫌。

張男到案否認犯行，辯稱他不知道車主是誰，是因為他差點被該輛機車擦撞，才潑灑不明液體想要警告車主。

檢察官以毀損罪需必須受損物的結構及功能已達不堪使用程度，而此案機車雖遭吐痰及潑灑不明液體，但若經充分擦洗，當可再度使用，而依恐嚇、公然侮辱等罪將他起訴。