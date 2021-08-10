儘管2020東京奧運已在近日圓滿落幕，但歐洲冠軍聯賽（歐冠盃）仍持續進行當中，不少民眾為此為之瘋狂。蘇格蘭一名成人女星日前為了慶祝自己所支持的足球隊獲勝，竟在酒吧內脫衣、上空狂歡，讓現場瞬間暴動。

來自蘇格蘭的24歲知名AV女優拉娜沃爾夫（Lana Wolf），擁有精緻的五官與凹凸有致的火辣身材，在早期擔任模特兒時，就在網路上兜售全裸慾照賺外快，後來轉戰大尺度的成人片市場後，成功爆紅獲得更多人的關注，還因此榮獲美國成人電影影后獎（AVN），以及傑出成人影業獎（XBIZ）的提名，聲名遠播，讓她成為多家情趣用品產品的代言人，出道至今已賺超過500萬美金（約新台幣1.4億）。

Fuming porn star Lana Wolf banned from Rangers bar after getting boobs out https://t.co/681DWMUxr8 pic.twitter.com/90cO2RC7ni — Daily Star (@dailystar) July 26 2021

根據外國媒體的綜合報導，拉娜於7月25日與好友們一同前往當地的一家酒吧「Louden Tavern」，為支持的足球隊格拉斯哥流浪者隊（Rangers Football）加油，當天該隊以2比1擊敗了英國皇家馬德里隊（Real Madrid），酒吧內歡聲雷動，拉娜甚至嗨到脫掉上衣，大方上空露出飽滿雙球狂嗨，她還不忘在店內拍下自己的上空照並到處與人合照，上傳至成人交友網站「Onlyfans」上與粉絲們分享。

然而，酒吧老闆知道後相當不悅，認為拉娜的脫序行為擾亂店內的秩序，因此直接下令將拉娜放入黑名單，成為該店的拒絕往來戶。拉娜卻對此不以為然，因為她覺得自己的行為沒有妨礙任何人，只是在酒吧中度過一個歡樂的時光；事後，她為了表達不滿還用軟體將自己與店門口的照片合成放到網路上給網友評理。另外她還表示將持續支持球隊，並放話若是球隊拿下冠軍，她將一周不穿內衣，還會上傳一部超大尺度的免費影片犒賞粉絲，引起熱烈討論。