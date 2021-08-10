連日豪大雨，台南市環保局清潔人員每當雨勢稍歇即外出整頓環境。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

連日豪大雨，台南市傳出多處積水，市府環保局為在第一時間恢復市容整潔，每當雨勢稍歇，即出動人機整頓環境及噴藥，積淹水較嚴重的地區更是一再加強，從7月29日至8月10日，共動員2361人次及砲霧塔消毒車、消毒車33輛次，總消毒面積約2個台南公園，共清除積水容器8263個及清出廢棄物46.1公噸。

環保局表示，豪大雨導致地面泥濘鬆軟，許多地區連消毒車輛也難以進入，清潔人員整理、消毒環境備極辛苦。蔡姓清潔人員說，趁下雨空檔整理環境，穿雨衣、雨鞋，還背負著數10公斤的消毒機具，走在溼滑鬆軟的地上時，只能步步為營，偶而還會滑倒，箇中滋味只有當事人才知道。不過，看到環境在自己與同仁的努力下漸漸恢復，倒也有一種成就感。

環保局長謝世傑表示，雨後整理環境外加清消，除了殺菌外，還可以消滅新冠肺炎病毒。市民在家也可以自行消毒，購買坊間市售家用漂白水，依標示適當稀釋後，進行室內外消毒，但要記得清理時戴上口罩、穿著防水靴及防水手套，避免清理淹水後的髒汙時，誤觸髒汙水或被尖銳的生鏽器物割傷導致感染。

環保局還提醒市民，雨後戶內外積水容器容易成為登革熱病媒蚊孳生源的溫床，因此雨後務必巡視居家環境內外的水桶、花盆底盤、瓶杯碗；尤其需注意屋簷、排水溝等易阻塞的小地方，防止登革熱病媒蚊的孳生。