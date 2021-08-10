美國有研究指出，莫德納疫苗對於Delta病毒株的保護力優於BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這篇研究是來自美國梅約診所，最近針對年初和七月份兩波不同的流行（Alpha和Delta），做了莫德納和BNT兩種疫苗的保護效果比較，結果顯示莫德納對於Delta的保護力僅76％，而BNT對於Delta的保護力僅有42％。

他進一步指出，該研究的結論是打莫德納的保護效果，對於Delta病毒的保護效果雖然有些打折扣，但都還是優於BNT；研究團隊的解釋是，打莫德納產生保護抗體的力價比較高。

儘管打莫德納產生的保護抗體比較高，但羅一鈞表示，BNT對於Delta病毒侵襲還是有一定的保護力，並沒有說因為這樣就建議大家都去打莫德納、不要打BNT。

羅一鈞說，這是第一次在研究結果上看到莫德納在應付Delta上有優於BNT的效果，會再看有沒有其他國家相關研究來佐證。羅一鈞強調，目前還是鼓勵大家去接種疫苗，不管是哪一種疫苗，對Alpha和Delta都有一定的保護效果。