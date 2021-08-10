雲林縣府6月間原本宣布今年重陽敬老金從65歲起就可領1000元，門檻較原本降低5歲；今（10日）縣長張麗善再宣布，80歲至89歲敬老金從2000元增為3000元，預算增加3200萬元，感謝台塑企業贊助。

雲林縣去年（2020年）的重陽敬老金分為2級，70歲至99歲2000元、百歲以上1萬元，去年發出1億7762萬8000元，共8萬8814人長者獲得。

今年6月間張麗善宣布為照顧本縣長者的尊嚴，比照鄰近縣市政府65歲的發放門檻，今年起重陽敬老金改為65歲到69歲就發1000元、70歲至89歲維持2000元、90歲至99歲6000元、100歲以上1萬2000元。

最近縣議會舉行定期會，包括民意黨團、誠信黨團、國民黨團都連署建請縣政府對80歲至89歲長者的敬老金應調增1為3000元才對。

張麗善表示，考量鄰近嘉義縣市的敬老金發放辦法，社會福利不要差距太大，決定從善如流80歲至89歲敬老金從2000元改為3000元，該年齡層有3萬2000人。

張麗善說，目前全國平均死亡年齡是80.84歲，雲林縣78.8歲，足足差了2歲，縣府透過透過各種辦法包括長青食堂、樂齡中心，讓長輩活到老學到老，除了延長壽命，生活也有品質，得到應有的照顧和尊嚴。

雲林縣府6月宣布重陽敬老金發放新辦法，將有12萬9859長者受益，預算為2億4225萬3000元，增加的部由台塑、南亞、台塑化、台化、麥汽等5家公司捐贈，10日宣布80歲至89歲調漲1000元，多出來的3200萬元預算也是由台塑企業捐贈。