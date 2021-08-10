中國外交部網站今天（10）日發布消息，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。

中國外交部網站表示，中方正告立方，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎。

中國外交部網站表示，中國政府和人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。中方敦促立方立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。大陸也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。