「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」送程序委員會討論，先同意將此案列入臨時大會議程審議。（王志偉花蓮傳真）

花蓮反卜蜂自救聯盟今天到花蓮縣議會提交陳情書，提出3訴求：「農舍、遵守原基法、距離住宅500公尺以上」，希望議員把關。（王志偉花蓮傳真）

卜蜂集團計畫在花蓮設置大型養雞場，引起地方反彈，花蓮縣府宣布撤照，並制定畜牧場管理自治條例，送議會程序委員會審查，不過卜蜂自救會仍存有疑慮，上午會長張家蕙到議會遞交陳情書，強調3訴求，包含農舍、尊重原基法，以及距離住宅至少500公尺等，在尚未取得民意共識前退回此案。

縣府6月廢止卜蜂養雞場的農業設施容許使用同意書，但卜蜂向農委會提訴願，農委會認為縣府廢照理由不足，撤銷原處份案。花蓮反卜蜂自救聯盟憂慮卜蜂養雞場卷土重來，再加上縣府擬定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」被自救會認為不尊重民意，今早聚集約20多人，到縣議會舉牌表達訴求。

花蓮反卜蜂自救聯盟會長張家蕙指出，縣府說口口聲聲說尊重民意，但草擬畜牧條例未讓居民充分表達意見，法條中諸多不符合民眾的期待，包括畜牧場不受限建在農舍附近、距離住宅等周界只有300公尺，也有傳出原住民的聲音等，希望議會能監督退回重審，否則持續抗議。

花蓮中區青年小組陳慶元說，縣府應重新建立平台會議，即使是疫情期間，仍可利用線上視訊方式開會，讓民眾更了解並完善討論自治條例的訂定過程，讓畜牧業者跟在地民眾的訴求中，達到平衡。另外，畜牧場設置也應提部落諮商同意權。

花蓮縣新制定畜牧場管理自治條例，今上午送議會程序委員會審查，碰上自救會陳情，縣府農業處長吳昆儒回應，有關草案中新設置規範300公尺是指半徑，直徑為600公尺，距離已足夠；在部落諮商權部分，會召開地方說明會，讓居民了解；至於農舍因為不屬於住宅區，因此不列入考慮。

花蓮縣議會秘書長陳德惠代表接受陳情書，他表示，縣府在本次臨時會提出包含畜牧條例等66件提案，在民主的殿堂討論，希望訂出符合花蓮未來觀光、產業發展的一條路。經議會確定「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」列入臨時大會議程審議，沒有退回。