林務局台東林管處宣布10日起開放嘉明湖步道。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

林務局台東林管處宣布10日起開放嘉明湖步道。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

林務局台東林管處宣布10日起開放嘉明湖步道當日往返40名額，以及嘉明湖山屋旁的4個營位的好消息，此外，日前西南氣流連日大雨也讓嘉明湖滿水位，山屋清潔員倪智堂表示，睽違2年多，終於看到嘉明湖喝飽水了，也有人說「月亮的鏡子變大了」。

林務局台東林管處山屋清潔員倪智堂10日巡視步道，見到嘉明湖滿滿的水位，相當開心。他說，自7月底起山區持續多日下雨，趁著今天好天氣巡視，發現湖面水位終於滿了，「嘉明湖已有2年未曾喝這麼飽了」。

倪智堂說，山區從1年前就開始乾旱，嘉明湖也日漸消瘦，2020年起湖水最多只達7分滿，今年5月水位甚至只剩一半，瘦成「荷包蛋」，至7月才開始回升，直到這次連續10天的下雨才讓水位滿滿。

據了解，嘉明湖無任何山澗或溪流流入其中，湖水卻常保終年不枯，且位於布農族傳統領域，布農族人稱其為「月亮的鏡子」，因此見到滿水位的照片，就有人說「這面鏡子變大了」。

此外，台東林管處也在10日宣布開放知本自然教育中心、大武山生態教育館及嘉明湖國家步道（含附屬營地設施），但通鋪型山屋、浸水營古道-東段及戒茂斯山徑經地方政府依據傳染病防治法相關公告措施之場域仍暫不開放。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，嘉明湖國家步道自10日起限量開放當日往返名額，申請步道全程者每日開放40位名額，最遲需於出發前1日之上班時間內提出申請，經許可後進入。嘉明湖步道起點至2.7公里處（向陽國家森林遊樂區松濤步道範圍），每日開放2梯次上午7時至中午12時、下午1時至4時，每梯次人數40人，現場登記後進入。

台東林管處提醒民眾，依中央流行疫情指揮中心管制措施說明營地帳篷除同住家人外，以1人1帳為原則。另嘉明湖山屋、向陽山屋暫不開放，請山友勿進入室內住宿空間；浸水營古道東段及戒茂斯山徑配合地方防疫管制維持不開放。