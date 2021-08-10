中央流行疫情指揮中心目前提供3.3萬劑莫德納疫苗，給直接接觸確診者的高風險醫護人員，也就是第一類接種對象中的第一級、第二級風險類別、孕婦可以「AZ＋莫德納」混打，但卻不包含基層醫療人員，引發基層醫療人員不滿，呼籲中央儘速也提供醫療診所人員完整保護力，但指揮官陳時中表示，未來一個月會再撥4.4萬劑莫德納給高風險的醫護，並重申，混打對象只提供給目前開放者，不會再擴大。

基層醫療人員今天發聲明表示，依專家會議建議，將讓第一劑施打AZ疫苗的醫護，開放第二劑可混打mRNA疫苗，以得到更好的保護力，也可以讓有限的疫苗更能有靈活彈性的運用，本會相當肯定。原本指揮中心表示，雖開放醫護混打，但對象以專責醫院第一線接觸確診者、高風險的醫護人員為優先，其他人員還要看疫苗的供應情況再做決定，但第五批採購莫德納疫苗9.96萬劑現已運抵台灣，應即刻擴大至隨時可能接觸確診者的基層診所醫護。

11日開始，原本接種AZ的的高風險醫療人員將可以開始混打莫德納疫苗，指揮官陳時中今天表示，未來還會多準備4萬多劑給第一線醫護混打，他說，以目前疫苗的數量，就是只能提供高風險族群使用，這是相對的平衡，不是不讓基層醫療人員打，而是要根據量來做。

陳時中說明，目前3.3萬劑是指接種AZ已經滿十週以上的人，接下來 根據其他尚未接種對象滿10周接種時間到後，會在一個月後陸續撥出4.4萬劑提供接種，他強調，混打的對象群不會變。