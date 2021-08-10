散熱廠邁(草)科(6831)前7月合併營收為8.16億元，年成長66.66%，公司將於8月11日以每股60元上興櫃登錄掛牌。

邁(草)科技成立於民國91年11月8日，公司致力於先進高效能散熱元件及散熱模組開發及生產，由於掌握自製均溫板及熱導管等散熱關鍵核心零件的技術優勢，邁?科技產品廣泛應用於雲端運算中心、電信通訊暨網通設備、NB、PC、伺服器、顯示卡、遊戲機、自動化工業機具、智慧型手機、智能家電與設備、車載控制、車用自動駕駛系統以及新能源汽車散熱等領域；隨著電子產品設計朝向輕薄、高效能及多功能發展，散熱需求持續增加，且伴隨雲端運算、物聯網、車聯網與5G通訊應用的來臨，以及人工智慧(AI)技術與應用精進，龐大處理資料量，帶動智慧型手機、伺服器、基地台及車用散熱市場新一波的散熱產品需求，亦推升均熱板、水冷及特殊材質零組件，甚至複合式之散熱產品需求。

邁(草)科技表示，公司除已於105年度取得IATF16949車用水冷板均熱板認證，並憑藉多年實務經驗自主開發多項散熱模組方案及洞悉市場發展能力，其產品設計係與時俱進，研發手機用超薄均熱板、顯示卡散熱裝置、電信基地台散熱模組及高性能遊戲機散熱方案等元件技術，持續加深公司核心競爭力。

根據BCC Research針對全球熱管理市場的調查分析顯示，預估2023年度全球熱管理市場將達到150億美元，未來5年的平均複合成長率約7%，其中又以伺服器及資料庫中心、5G基地台及智慧型手機散熱需求最為強勁。

為因應市場散熱需求擴大，邁(草)科技亦擴增資本支出，除在大陸惠州廠房增設產線，逐步於均熱板、熱導管或模組組裝各產線推進導入自動化，以提升生產效率、產品穩定性及拓展生產規模，進而藉由經濟規模量產以達到降低生產成本，公司也在新北市五股區購置土地，預備擴建臺灣生產製造基地，積極佈建散熱板產能及設立車用散熱研發中心，爭取龐大商機。

邁(草)科技109年合併營收為8.92億元，營業毛利為2.11億元，合併毛利率為23.72%，營業淨利為7955萬元，稅後盈餘為6693萬元，每股盈餘為2.04元。