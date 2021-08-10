京城銀(2809)今（10）日召開法說會，對於台股近期量縮震盪加劇，董事長戴誠志認為「價適量先行」，指數除了反應基本價值外，也會反應市場波動及交易價值，近期便是反應此波動現象，未來能否重返「萬八」，須看市場交易能否維持一定熱度。

戴誠志表示，一路以來均認為，無論在疫情及各方面表現來看，台股都值得一定的價位，而所謂「價適量先行」，過去日均量達6、7千億元，推升指數突破「萬八」，近期因對當沖交易及短期投資等有些聲音，成交量降至4千多億元，成交量下滑也會帶動指數回落。

對於當沖交易爭論，戴誠志認為，他個人觀察認為在疫情高峰的較孤獨狀態，投資人對股票投資的興趣通常會高一些。而台股基本價值仍在，認為可以存股也可以換球，是否能重返「萬八」，則需視市場交易能否維持一定熱度。

戴誠志認為，本土疫情升溫對餐飲、按摩服務等部分產業造成很大傷害，但也帶動5G等部分產業受惠。近期包括台積電等大廠在南台灣設廠，重大投資帶動人口移動，已帶動南部整體經濟活動較往年活絡許多，有助帶動放款業務成長。

京城銀代理發言人洪振凱補充，京城銀去年承作紓困振興貸款總金額約20億元，但今年承作量並不多，主因該行對餐飲旅遊業放款占比僅約3％，因此今年疫情對整體資產品質及業務影響的程度有限。