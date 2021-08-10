行政院規畫今年推振興「五倍券」。北市議員王世堅痛批，行政院一意孤行自以為是，認為政院放話若發現金，民眾會拿去存、買股票，「這已經對民眾太侮辱了！」王再嗆，連立委講都沒用，立法院現在已淪行政院的「立法局」。

王世堅怒轟，行政院的決策者是一意孤行、「食飽換枵（吃飽換餓，形容徒勞無功）」，5000元而已，這麼看不起人民嗎？每個人月開銷至少一萬元，若發5000元現金不必考慮民眾存起來，光是吃就不夠，還要曬乾。

王世堅認為，行政院有人放話稱，民眾除了拿去存之外，還會把5000元拿去買股票，這已經對民眾太侮辱了！政院不要做之君、作之師，不要指導人民生活花費，人民生活才是最高法律，我認為他一意孤行而且自以為是。王還嗆，連立委講都沒用，立法院現在已淪行政院的「立法局」。

王世堅質疑，硬推三倍券、五倍券，民意已經反彈，還一意孤行這是食飽換枵、扮家家酒、多此一舉，一個國家怎麼可以有2種貨幣？若三倍券、五倍券這麼好，那乾脆法制化，一年發8、10次，「用五倍券取代新台幣，這叫『新新台幣』。」

王世堅更酸，這樣台灣經濟也可以突飛猛進，若照行政院的說法，不但超越日本，還追上美國，我們是世界第一！靠五倍券讓台灣經濟世界第一。

至於會不會被中央視為眼中釘，王世堅說，自己早就被當成眼中釘，但他覺得要當小孩子的楷模，相信自己的話，「不是入黨就被黨綁架走。」

王世堅指出，有人認為他應該離開民進黨，但憑什麼乞丐趕廟公？做錯事的人還要講對話的人離開，不是很奇怪嗎，他要當小孩的楷模，說自己相信的話，如果連自己都不相信，都背離民意了，「是他錯了？還是我瘋了？那大家拭目以待」。