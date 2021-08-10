研究室隔壁3棟的住家許小姐皮膚發癢，數次就醫仍復發。（陳彩玲攝）

標本師「金毛」曾接受許多媒體訪問，更上節目談論她對於工作的熱忱，今年她將工作室移到基隆，卻因製作標本時散發的氣味，導致鄰居開始有身體不適、皮膚發癢等症狀，雙方各執一詞，導致社區氛圍和關係變得緊繃，金毛也數度在臉書抒發情緒，認為自己遭到鄰居霸凌。

金毛與團隊原先在台北市有工作室，因空間不足，今年才到基隆買了一間透天厝，進駐和平島，家人對她的努力感到欣慰，但製作標本過程中飄散的化學藥劑和屍體腐朽味道，引來鄰居不滿。住在隔壁的顏先生表示，以前從來沒有這樣的狀況，自從標本師搬到隔壁，就會聞到惡臭味，窗戶再也沒有打開。

住在對面陳小姐指出，某一天凌晨，她與家人在客廳看電視，媽媽突然一直乾嘔說很臭，連鄰居到家裡聊天也問為什麼有很臭的漂白水味，才意識到問題那麼嚴重，她說，後來對方把抽風機移至3樓氣味明顯變少，可能是受風向影響，但其他居民仍相當難耐。

研究室隔壁3棟的住家許小姐說，自從標本師搬到和平島，她的身上、大腿、背部等處都開始發癢，就像有東西在身體鑽，現在都沒辦法穿長褲，只能穿短褲或裙子等寬鬆衣物，連晚上睡覺都無法蓋被子，每晚都要靠安眠藥入睡，醫生診斷是過敏性蕁麻疹，主要對環境音子過敏。許小姐指出，前後看了5次醫生，就算吃藥有效，皮膚還是會不斷受刺激復發，相當困擾。

今天上午許多居民集結在住宅前抗議，面對鄰居的指控，金毛也曾在臉書發文表示，當初在台北從來沒有鄰居反應有味道或被檢舉，她一開始搬到基隆也都安然無恙，直到疫情爆發，環保局開始找上門，也經常遭到檢舉，但人員多次進入稽查都未有施作標本、焚燒等行為。金毛數次發文抒發心情，更特別貼長文「惡鄰勢力懶人包」，說明事情原委。