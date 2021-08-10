台中市工策會攜手台中市十大伴手禮業者限量推出「幸福記憶─十大伴手禮精選禮盒」義賣做愛心，由愛之光公益協會視障夥伴親手包裝。（馮惠宜攝）

催生護眼視障關懷園區 台中十大伴手禮推共善禮盒

為協助社團法人台灣愛之光公益協會設置「愛之光護眼視障關懷園區」，推廣護眼以及視障者就業，台中市工策會攜手台中市十大伴手禮業者限量推出「幸福記憶─十大伴手禮精選禮盒」，讓消費者可以一次蒐羅職人嚴選美味，並守護護眼行動，工策會總幹事黃于珊稱這是共善禮盒，而參與的廠商也表示，行善就是留給子孫最好的禮物。

工策會與愛之光公益協會10日和參與的廠商代表一起公開台中十大伴手禮舉辦12屆以來首度整合得獎業者精選禮盒，愛之光公益協會執行長顏平芳感謝工策會和業者們協助，也盼透過銷售禮盒能為協會募得資金，將有更大的量能建立「愛之光護眼視障關懷園區」，幫助視障朋友生活重建、工作職能培訓。

工策會總幹事黃于珊說，「幸福記憶─十大伴手禮精選禮盒」由法布甜健康伴手禮、歐客佬精品咖啡、丰丹嚴選本舖、陳允寶泉食品公司、豬寶妹手感烘焙坊、DAY BY DAY、沁木手作工作室以及臻品植萃，8家本屆台中市十大伴手禮得獎廠商聯名推出，也是業者自發性提出聯名禮盒購想，並由工策會媒合公益團體。

這項禮盒由8家業者提供內容物外，愛之光公益協會內的視障夥伴親手包裝，且廠商也扣除成本後將所有禮盒收入金額全數捐出做愛心。

法布甜健康伴手禮執行長張淑卿表示，疫情重創伴手禮業者，大家也都在危機中調整步伐，盼透過發揮企業社會責任，也推廣台中在地伴手禮。而陳允寶泉總經理翁羿琦則表示，透過這次發揮心，她相信做公益就是留給子孫最好的財產。