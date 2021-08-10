有些人在戀愛時很笨，完全不去思考對方說話內容的真實性，輕易被牽著鼻子走。星座運勢網站「星座上上簽」點名，白羊座、雙魚座、獅子座談戀愛時很傻，分不清楚真心和假意，他們總是全心全意的付出，卻不求對方回報，無論對方說什麼都相信，非常盲目。

▍1.白羊座

白羊座在戀愛中很盲目，眼裡只有情人的存在，對方一切優點會被放大，在他眼中顯得非常完美，讓他們不顧一切的付出，而且不求回報，對方只要偶爾關心他、感謝他，就能讓他們充滿熱情和動力。白羊座和情人的關係往往不對等，不過他們都完全沒有自覺，只有等到愛情消耗殆盡，想要分手的時候，才會意識到自己付出太多，對方常常只是在應付自己。

▍2.雙魚座

雙魚座非常重視愛情，每次談戀愛都全心全意的投入，而且無條件的相信另一半，無論對方說什麼，他們都十分重視，戀愛後的世界就是以對方為中心旋轉，如果遇到渣男、渣女，就特別容易被欺騙，就算對方的說法破綻百出，明顯是虛情假意，雙魚座依然不會放棄這段愛情，如果朋友苦言相勸，他們甚至還會跟朋友鬧翻，戀愛時完全真假不分，非常盲目。

▍3.獅子座

獅子座平時充滿自信，而且非常強勢，不過他們在友情和愛情方面其實很傻，常常忽視真心付出的人，卻會掛念有心人刻意為之的小恩小惠。獅子座只要覺得兩個人合得來，就會掏心掏肺的付出，如果遇到小人就很容易被利用，在愛情中更是沒有理智，一旦深愛就願意付出一切，對方不回報也沒關係，有時難免讓人覺得他分不清真心和假意。