挺警消，台中市議員林碧秀（左4）、台灣省慈意愛心會、大里區青年工作委員會等，10日前往台中市消防局第三大隊捐贈防疫物資，第三大隊大隊長詹仁（左3）代表接受。（林碧秀議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市議員林碧秀表示，台灣省慈意愛心會匯集了大里、霧峰區約1500名的國中小學生們，對第一線警消醫護人員表達的純真心語，製作了一本感恩書《凝望·天使心》。（林碧秀議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

國內疫情警戒標準雖已轉第二級，但染疫風險仍在，台中市議員林碧秀、台灣省慈意愛心會理事長李添華及大里區青年工作委員會長余宏宥等，體恤警察和消防人員與民眾接觸機會較高，特別於10日上午捐贈防疫物資一批給霧峰分局及消防局第三大隊全體警消防疫使用，並致贈豐原清水排骨酥麵，感謝警消站在第一線的辛勞。

台中市議員林碧秀表示，站在第一線執勤的警察、消防隊員，除了維持社會治安、救災外，更擔任起防疫最前線處於高風險性環境中，為避免警消與民眾之間接觸產生感染風險，今10日聯合台灣省慈意愛心會理事長李添華及大里區青年工作委員會長余宏宥等，分別來到霧峰分局及消防局第三大隊，共捐贈1800個護目面罩、40支防疫噴槍、30件防護衣及豐原清水排骨酥麵等，慰勞站在防疫第一線警消的辛苦。

另外台灣省慈意愛心會，也帶來一本感恩書《凝望·天使心》，匯集了大里、霧峰區約1500名的國中小學生們，想對第一線警消醫護人員表達的純真心語，獻給勞苦功高、無私奉獻的警消醫護人員們，感謝他們默默守護台灣這塊土地的天使心，讓台灣處處充滿溫馨。

霧峰分局長陳家銘表示，感謝林碧秀議員等人對分局同仁的肯定並拋磚引玉捐贈防疫物資，讓員警多一層保障，在保護市民大眾的同時也能保障自身安全。同時呼籲大家，疫情警戒第二級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，若發現相關違規情事，警方仍將當場蒐證移請主管機關裁罰。

中市消防局第三大隊大隊長詹仁傑表示，感謝林碧秀議員等人，捐贈防疫物資相挺，讓第一線消防同仁有更完整的保護，弟兄們一定會好好利用，也希望民眾遵守防疫措施，避免不必要的活動，共同度過這波疫情。