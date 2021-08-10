新北市新莊41歲陳姓男子8日在新莊區新樹路709號與朋友喝酒喧嘩，附近民眾報警處理，新莊警新樹派出所員警到場勸導陳男，未料陳男不理會，還持續對員警及消防叫囂，甚至作勢拿木棍因此遭員警壓制，陳男今（10）日將過程po上臉書爆料公社控訴員警執法過當；新莊警局表示，公布影像，相信大家自有公斷。

8日父親節大半夜裡，幾名男子在員工宿舍門口喝酒喧嘩，讓左鄰右舍不堪其擾，於是報警處理。員警抵達後，發現男子口罩沒戴好好心規勸，陳男不但大聲跟員警說話，還刻意靠近員警，員警要他報出身分證號提供查詢，陳男故意大聲嚷嚷。

附近居民表示，這處人力資源的員工宿舍門口經常有群聚喝酒喧嘩，每次都要勞煩轄區員警到場幫忙勸導，他們也感到相當。當天晚間這名陳姓男子又跟朋友在門口喝酒喧嘩。

當時陳男友人、28歲張男因肚子痛，叫來救護車，員警抵達時，陳男卻不停仗著酒意對員警咆哮，態度囂張，員警對他好言相勸，他仍不為所動，最後甚至彎腰準備拾起路旁一根上頭有尖銳鐵釘的木棍，員警見狀急忙上前將他推開，並用警執法管束，將陳男帶回派出所，等酒醒後再讓他離開。

陳男酒醒後，竟在臉書爆料公社上控訴，指新莊員警執法過當，讓新莊員警很傻眼，新莊警分局警方表示，畫面會說話，員警公布當下鬧事全程經過，讓民眾評評理，究竟是喝醉酒的最大，還是維護民眾居住安寧比較重要，相信大家都會有公斷。

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