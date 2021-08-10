美國變種病毒肆虐，除因來自印度的變異株（Delta）導致疫情升溫外，當地近期也檢出逾千例秘魯變異株（Lambda）。對於是否要將美國列為入境「重點高風險國家」，中央流行疫情指揮中心表示，重點國入境需入住集中檢疫所，如今歐洲疫情也差不多，台灣需要保留檢疫所量能因應疫情再起，未有變更「重點高風險國家」的計畫。

目前「重點高風險國家」包括巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及緬甸8國。近期美國Delta、Lambda疫情升溫，外界也關注美國是否入列。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前各國疫情差不多，持續維持在高峰，歐洲包括西班牙、英國、法國都嚴重，若要照那樣的標準，其實很多國家都會入列。

陳時中表示，目前對於入境者的管理強度一樣，高風險國家必須入住檢疫所，其他則是防疫旅館，兩者檢驗次數一樣（3採）。如果全部拉到檢疫所，恐怕有一天檢疫所要因應國內疫情的突然辯護時，量能會不足，因此要將檢疫所量能保留，在疫情再起時作為緩衝空間，目前對於「重點高風險國家」的管理，指揮中心沒有計劃變更。