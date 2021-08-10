美國有線電視新聞網(CNN)9日報導，澳洲東北部昆士蘭州約克角半島的一座漁村，近日發生2名陸軍士兵在此游泳，卻不慎為鱷魚攻擊的意外。事實上，自1971年澳洲聯邦法將鱷魚列為保育類動物，鱷魚的數量便大增，鱷魚不只不請自來地「走訪」居民家後院，更常有遊客遭到鱷魚拖走的悲劇傳出。不過，也曾傳出男子拿網路上學的「插眼」絕技，擊退4公尺長的鱷魚撲襲。

報導中指出，這2名士兵在昆士蘭州北部城市凱恩斯（Cairns）以北800公里約克角半島，遭到鱷魚攻擊；其中1名士兵遭鱷魚咬傷頭部與胸部，另1名趕來救援的同袍也為鱷魚所傷。皇家飛行醫生服務在推特上證實，已將2人送往凱恩斯的1間醫院，儘管1人傷勢較為嚴重，但情況已穩定。

On Friday evening RFDS Cairns crew were tasked by @qldhealthnews to Lockhart River in Cape York following a crocodile attack.



The RFDS crew provided assistance at Lockhart River Airport before transferring two male patients to Cairns Hospital in a stable condition. pic.twitter.com/kH91igfbIT — Royal Flying Doctor (@RoyalFlyingDoc) August 6 2021

洛克哈特河的原住民郡市長布徹（Wayne Butcher）表示，這兩人在鱷魚出沒的水域游泳，1人遭到鱷魚攻擊，另1人聞訊趕來協助。前來幫忙的士兵手臂與手腕受傷，仍不清楚鱷魚是否已捕獲。澳洲國防部表示，這2名士兵都是陸軍成員，軍方不願說明兩人受傷時是否在值勤。

昆士蘭環境單位表示，將進一步調查此一事件，並派出野生動物官員前往調查。據統計，澳洲北部約有10萬隻到20萬隻的野生鹹水鱷。

自1971年澳洲禁止獵殺鱷魚後，鱷魚快速繁殖，橫行於江河、湖邊、海邊、溪流間與沼澤地。牠們不但對居民、遊客視若無睹，更不時傳出傷人事件，旅客游泳到一半被鱷魚拖走常有的事。

英國廣播公司(BBC)指出，隨著澳洲鱷魚數量已跟達爾文市人口數相當，人鱷共處已進入新階段。鱷魚不請自來的走訪居民後院、直入廳堂，每年更固定發生1起的鱷魚吃人事件，以及無數起駭人的鱷口逃生消息。

當地野生動物保護機構員工解釋，鱷魚之所以頻頻入侵人的地界，主要是因為住家有小型寵物或食物可填飽肚子。過去曾發生長達2公尺的鱷魚闖入住家客廳，屋主找來專家一個翻身騎在鱷魚身上將其制服。

《每日郵報》也曾報導過，1名22歲的男子阿迪迪(Isaac Adidi)在約克角的一處洞穴內游泳。當他想上岸的時候，突然有隻鱷魚自身後抓住他試圖將其拖入深水中。情急之下的阿迪迪使出一招自Youtube影片學來的插眼，成功將鱷魚擊退。

阿迪迪表示，「牠想把我拖入深水，當我趁牠稍稍鬆口而逃脫時，牠又咬住我的手把我往水裡拖。當牠咬住我左手時，整張臉就出現在我眼前，我就一記插眼想把牠眼珠子挖出」。

一旁的目擊者則說，一開始看到阿迪迪在水裡拍水，還以為他在開玩笑。「一切發生的這麼快，我們只能看著事情發生，卻無能為力」。阿迪迪則心有餘悸的說，如果他沒在網路上看過如何用插眼躲避鱷魚攻擊的影片教學，自己一定死定了。