疫情逐漸趨緩，行政院規畫將推出「振興5倍券」，將朝紙本、數位並行推出，之前就一直反對政府推行5倍券的民進黨台北市議員王世堅今再表示，自己對行政院的評論都是語重心長，恨鐵不成鋼，且5000元很快就花完了，民眾要如何存起來，「生食都不夠，那有通曝乾」，希望政府不要一意孤行。

王世堅今（10）日在臉書發文表示，行政院發振興券確實是立意良善，但自己對行政院的評論都是語重心長，恨鐵不成鋼。振興與紓困在許多民眾眼中其實就是同一件事情，尤其面對此次疫情影響又比去年嚴重，政府應以直接快速的方式幫助民眾，而不是將振興經濟這樣重責大任加諸於民。

王世堅直言，若發5000元現金不必考慮民眾存起來，「生食都不夠，那有通曝乾」。本次疫情受最大衝擊的便是一般小吃店、零售攤商。過去3倍券原先不能找零，迫於壓力下開放商家自行決定，這次5倍券原則又一樣不找零，這樣情況下大面額振興券容易造成一般小吃店、零售攤商業者的困擾與麻煩，政院政策應該更全面性顧慮到每一位民眾。

由於王世堅反對5倍券態度堅決，王世堅今下午於台北市議會受訪時，被問到是否會被中央當作眼中釘？王世堅稱，自己早就被當成眼中釘，還有人認為他應該離開民進黨，做錯事的人還要講對話的人離開，不是很奇怪嗎。