資深基金經理人利維斯（Jim Leaviss）表示，當前的經濟環境提供債券空頭押注債券殖利率跌了數十年的趨勢將反轉的絕佳機會，但他也建議別「孤注一擲」，因為債息長期走跌的趨勢仍然存在。

M&G公共固定收益部門投資長利維斯周一在路透社的全球市場論壇上表示，美國龐大的財政激勵措施和勞動力短缺可能再度推升薪資，或許可以克服科技興起和全球化所導致的長期通縮趨勢。科技和全球化使商品價格和勞動薪資受到抑制。

利維斯也表示，債券殖利率走跌由來已久，且這樣的趨勢仍然存在，你必須非常確定自己要押注通膨和債券殖利率上揚，但如果有這個機會，那可能就是現在。

Delta變種病毒帶來的不確定性，以及全球央行持續購買債券，讓投資人今年在公債市場大賺一筆，上個月甚至是希臘10年期公債殖利率都跌至近0.5%。

做空日本公債通常被視為是「寡婦製造者」（widow maker）賠錢生意。利維斯以做空日本政府債券為例，稱美國在人口前景、債務負擔和潛在增長方面的日益「日本化」，使美國公債殖利率在未來數十年跌為零並非是難以想像的事。

他表示，「債券泡沫」是我從1992年開始進入債券市場以來就一直聽到現在，且債券殖利率幾乎年年下滑。

此外，利維斯預期聯準會將在9月宣布縮減大規模購債計畫，並與11月開始進行。