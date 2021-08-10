餐飲外送和Foodpanda母公司Delivery Hero周二指出，今年秋季將在德國更多城市推出餐飲和雜貨運送服務。該公司在三年前陸續退出亞洲業務後，目前回過頭來衝刺在德國的國內業務。

該公司業務遍及50個國家，但執行長Niklas Ostberg卻在2018年將德國的經營權賣給Just Eat Takeaway。

Ostberg今年五月宣布柏林市業務重新開張，今年秋季將陸續在法蘭克福、漢堡和慕尼黑重新營運。

Delivery Hero成立十餘年，算是老牌餐飲外送公司，目前面臨資金雄厚的後起新創公司競爭，這些公司經營著「暗樁」，可以在短短幾分鐘內，將餐飲送到訂購者手中。

分析師指出，一旦成長放緩，產業就會進行洗牌和淘汰。Delivery Hero身為德國DAX指數藍籌股之一，目前已經在幾個同業買下股份，被視為是業界重新整合的徵兆。

英國線上餐飲外送平台Deliveroo周一宣布，Delivery Hero入股5.09%。