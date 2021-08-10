10日，日本軟銀公布最新季報，財年第一季淨利大減39%左右，儘管旗下願景基金(Vision Fund)在4到6月獲利2360億日圓，約21.4億美元，也難力挽狂瀾。

軟銀上季獲利為7620億日圓約69億美元。相較之下，2020年同期為1.3兆日圓，年減幅約在4成。

5月時，軟銀公布的年報曾創歷史紀錄，主因是願景基金投資眼光獨到，回報豐厚所致，例如中國大陸網約車滴滴出行與卡車版的UBER，Full Truck Alliance (FTA)。這家新創公司FTA，是由中國大陸兩家數位貨運平台，運滿滿與貨車幫在2017年所成立，總部設在江蘇省南京，為全球數位貨運龍頭平台。

上述這些公司行號，陸續在美國紐約上市成績斐然。不過，中國大陸近日大力整頓，重重打擊這些新創公司股價外，軟銀身價與獲利也受到牽連。為了要避險，軟銀也正欲減持自己在中國大陸押的最大一塊寶阿里巴巴。

不過，中國大陸政府接二連三地對這些科技大公司出手，也讓軟銀股價傷痕累累。10日，這家日本大集團每股收在6831日圓，上漲0.9%，但離3月時所創的兩年高點10635日圓左右，已下修35%。同時，軟銀前些日子也在實施2.5兆日圓的庫藏股計畫。

軟銀指出，已透過願景基金出售外送平台DoorDash與網約車Uber手中持股，並賺進3100億日圓。也透過SB Northstar公開交易上市股票。截至6月底，這個投資部門已持有約136億美元等值上市公司股份。