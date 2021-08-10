原相(3227)今日舉辦法人說明會，累計上半年每股賺6.77元，發言人羅美煒表示，受到客戶端MCU(微控制處理器)缺料，影響拉貨意願，預計第三季營收預計會相較第二季有高個位數減少，目前看到下半年各產品線需求還是很不錯，面對晶圓廠拱供給緊張，也會積極爭取更多產能，並和客戶溝通適當合理反應。

原相第二季單季合併營收為25.49億元、季成長13.5%，歸屬母公司淨利為5.12億元、季成長20.0%，相較去年同期大幅成長83.5%，每股獲利為3.09元，單季毛利率為58.1%、季成長0.9個百分點、年成長1.6個百分點。

原相第二季因為營收規模放大，滑鼠產品比重由57%下滑到54%、遊戲產品表現穩定，佔整體營收10%，其他產品為36% ，包括TWS、RF(射頻)產品均有成長。

原相累計上半年合併營收為47.94億元、年成長37.1%，創歷史同期新高，歸屬母公司淨利9.38億元、年增70.9%，每股獲利為6.77元。

展望第三季，羅美煒表示，需求還不錯，但因為受到客戶端MCU(微控制處理器)缺料，影響拉貨意願，還有大型電商關閉大陸賣家帳戶，對出貨產生影響，集中在掃地機器人、心律偵測以及滑鼠等，原相今年滑鼠動能主要來自電競、TOG等高階產品，遊戲機出貨相較第二季會有雙位數成長，預計整體單季營收預計會相較第二季有高個位數減少，但相較去年同期成長5~8%。

第三季各產品營收表現上，滑鼠將季減少幾個百分點、遊戲機季增加幾個百分點，其他產品則和第二季差不多，OTS(光學追蹤感測) TWS(無線藍芽耳機)和第二季差不多，毛利率會穩持穩定，營業淨利率方面，因費用沒有太大變化，也將維持穩定，但因為營收減少，預計會營業淨利率會落在22~24%。

原相除滑鼠、遊戲機產品外，在其他產品穩定成長，羅美煒指出，OTS(光學追蹤感測)去年在掃地機帶動下，有成長一倍之多，今年需求還是不錯，會是今年其他產品重要的成長動能。TWS(無線藍芽耳機)則在去年下半年推出新一代具ANC(自動降噪)的產品，銷售逐季增加，下半年會以新產品為主，TWS今年相較去年會有不錯成長，目前佔比營收5~10%。安防部分，需求帶動下今年也會比去年成長，但成長幅度仍受限產能。另外，always on sensor產品持續向客戶推廣，其因功耗低，在AIoT領域會有不錯的機會。

面對晶圓廠很緊張，羅美煒指出，原相將積極爭取更多產能，也會和客戶溝通，適當合理的反應成本上漲。