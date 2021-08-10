葡萄王(1707)Q2稅後淨利3.25億元，較前季增加4成，較去年同期增加2成；累計上半年營收44.76億元，年增5.14%，每股盈餘3.8元。7月合併營收8.61億元，年增16.21%，前7月營收53.37億元，年增6.78%，三大事業體不畏疫情影響展現品牌競爭力。

母公司台灣葡葡王7月營收年增29.32%，前7月年增42.86%。其中自有品牌在本土疫情爆發之際，因即時掌握疫情動態提前調整行銷策略，在三級警戒下仍創下20.68%年成長率。虛擬通路則搭配線上主力電商通路專屬生技品牌活動，貢獻業績年成長13%。代工表現穩健向上，7月較去年同期成長58%，累計1~7月維持3位數101.3%成長力道。

上海葡萄王7月受中國大陸新一波Delta疫情干擾，導致各類線下活動延期，客戶調整發貨節奏，不過單月營收表現仍較同期成長2.96%，實屬不易。上半年展會所開拓新客戶，已有多家客戶準備下單，規劃於第三季未及第四季陸續出貨，全年朝雙位數年成長目標一致。

子公司葡眾7月業績回溫，單月營收7.13億元，年成長率創下今年以來新高，達到16.38%，累計1~7月超越去年同期年成長2.32%。雖疫情影響會員實體活動，葡眾藉由數位轉型，成功扭轉局勢，持續以線上直播凝聚會員士氣活絡組織，透過線上交易完成訂單並出貨，在上半年度無任何新品上市的情況下，銷售力道依然強勁，營收雙位數成長。隨著下半年新品上市，預期可以帶動後續成長動能。