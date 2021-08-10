雖日企財報屢傳佳音，但新變種病毒株因感染力超強，也讓未來疫情增添變數。因此10日日股漲勢受到壓抑，漲幅也愈縮愈小，最後收27,888.15點，漲68.11點或0.24%。不過，日經盤中一度觸及7月中旬的高點28,128.61點。東證則收1,936.28點，漲6.94點或0.36%。

分析師認為，日經觸及28,100點之後，獲利了結賣壓隨即出籠。還有，大盤反彈幅度也會受制於疫情突然急轉直下。

正受第5波疫情蹂躪的日本，在前兩天每日新確診數創下歷史新高後，9日又多增12073位。

受惠於亮眼財報結果，三井礦業與冶煉領漲日經指數，股價大漲8.75%。同時，也因季報好看，Smelter Dowa控股漲5.43%，製藥業者Otsuka控股也漲5.39%。

10日，日本軟銀公布最新季報，財年第一季淨利大減39%左右，儘管旗下願景基金(Vision Fund)在4到6月獲利2360億日圓，約21.4億美元，也難力挽狂瀾。同時，軟銀每股收在6831日圓，上漲0.9%，但離3月時所創的兩年高點10635日圓左右，已下修35%。

由於財報難看，住友金屬礦業跌6.61%。

同時，索尼跌2.5%，任天堂也跌3.05%，同列Topix 30核心中表現最差的兩檔個股。