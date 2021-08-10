行政院擬推出振興五倍券，刺激並帶動內需市場，走出疫情低迷，台南市長黃偉哲今天說，各界都關注政府如何振興，接下來中央振興計畫不管發券或現金，目的都是希望增加消費，才能發揮錢滾錢效果，台南也自推「台南振興有購讚」加碼計畫，結合台南購物節特約店家優惠、旅宿業買一送一、文化古蹟門票、休閒農場優惠等好康，最高放大到2倍，希望發揮放大加乘效果。

黃偉哲說，台南去年舉辦購物節締造66億元商機，當時在三倍券帶動及市府加碼好康之下，繳出亮眼成績，今年台南購物節9月起跑，希望能夠藉由「台南振興有購讚」，再衝一波。他說，台南加碼好康主要跟旅遊相關，不論中央怎麼振興，來台南消費的放大、加乘效果最好，除了享好康，還能抽汽車、手機、現金等好禮。

觀旅局長郭貞慧說，「台南振興有購讚」整合觀光業者、旅宿業者等，公私協力，整體最高可放大到2倍，接下來有台南購物節優惠，最大亮點是旅宿業推出買一送一，「台南不怕你來住，就怕你不來。」此外還有文化古蹟景點、休閒農場優惠等。