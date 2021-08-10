「@淮安發佈」微信公眾號今天（10日）發布「淮安市疫情防控通告（第5號）」，下令民眾非必要不離開淮安，確實需要離開淮安者，核酸證明有效期限縮短至48小時以內。

此外，嚴格封控小區管理。除醫護人員、抗疫工作人員和基本民生保障從業人員，其他居民一律不得擅自外出，違反規定引發疫情傳播的將追究法律責任。封閉管理區居民基本生活必需品，由轄區鎮（街道）組織統一配送。

醫院就診量能降載，各類診所、門診部全部停診。

為堅決打好疫情「阻擊戰」，切實保障人民群眾身體健康、生命安全，即日起全市實行更為嚴格的管控措施。現就有關事項通告如下：

一、減少人員外出流動。全市廣大居民非必要不離淮，確需離淮的要向所在單位和社區（村）報備，提供的核酸檢測陰性證明由72小時以內縮短至48小時以內。

二、落實主動報備要求。所有來淮、返淮人員第一時間主動向所在社區（村）報備，配合落實各項疫情防控措施，瞞報、謊報中高風險地區旅居史的將追究法律責任。廣大市民如發現身邊近14天內有國內中高風險地區旅居史人員，需第一時間提醒報備和核酸檢測；對拒不配合疫情防控工作的，及時向所在鎮（街）或公安部門報告。舉報電話：110。

三、加強重點人群管控。進一步加大陽性感染者密接、次密接及中高風險地區來淮人員的排查管控力度，做到「應隔盡隔」「應管儘管」。所有入境人員（除澳門地區外），執行「14天集中隔離＋14天居家健康監測」；國內中高風險地區來淮人員，執行「14天集中隔離＋7天居家健康監測」；本輪疫情期間，對來自南京市、揚州市中高風險地區的人員，應採取集中隔離措施至其離開中高風險地區滿14天，解除集中隔離後需居家健康監測14天。「蘇康碼」黃碼人員執行14天居家健康監測，居家健康監測期間，非必要不外出。加強居家健康監測人員管理，壓實網格化責任。

四、強化住宅小區管理。所有小區只保留一個出入管控口，實行24小時值班。對進入小區人員、車輛逐人逐車核查，人員進入須測溫、驗碼、戴口罩，符合相關防控要求。

五、嚴格封控小區管理。除醫護人員、抗疫工作人員和基本民生保障從業人員，其他居民一律不得擅自進出封控區域。集中隔離及實施封閉、封控管理區域人員嚴格遵守管控要求，配合做好健康監測工作，不得擅自外出，違反規定引發疫情傳播的將追究法律責任。封閉管理區居民基本生活必需品由轄區鎮（街道）組織配送。

六、嚴格交通卡口管控。對全市所有交通卡口實施24小時管控，不漏一車一人。對健康碼黃碼人員實施勸返、紅碼人員就地隔離管控。強化水路沿線交通管控。

七、突出重點環節防控。停止非必要聚集活動，確需舉辦的活動壓縮規模、控制人數、縮短時間。餐飲場所提倡打包，減少堂食。暫停夜間流動燒烤點營業。各類診所、門診部全部停診。嚴格落實進口貨物、冷鏈食品、郵政快遞等行業疫情防控要求，避免新冠病毒通過寄遞渠道傳播。

八、發揮黨員幹部模範帶頭作用。在疫情防控中踐行「兩在兩同」，勇做戰「疫」先鋒，戴黨員徽章、亮身份，積極參與人員排查、社區管控、防疫宣傳等工作。

九、即日起，執行本通告要求，其他相關要求繼續以《淮安市疫情防控通告（第4號）》為準。

淮安市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作指揮部辦公室 2021年8月10日