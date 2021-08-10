乾杯(1269)7月自結合併營收1.79億元、月增32.79％、年減28.84％，累計1月至7月自結合併營收15.73億元，較去年同期14.41億元，年增9.22％。乾杯集團表示，7月主因為台灣事業於7月27日多數縣市開放餐飲內用、挹注營收回升，加上中國大陸展店效益顯現，拉抬7月整體營收較上月月增32.79％、大幅收斂衰退幅度。

中國大陸事業7月營收較去年同期成長逾30％，餐飲市場營運穩定、集團展店腳步未停，「老乾杯深圳華僑城店」、「老乾杯上海國金店」分別於6、7月正式開幕，為營收挹注強勁成長動能；同時「乾杯燒肉居酒屋海岸城店」於7月再度入選「2021年度大眾點評必吃榜單」，從46座城市、1200多家餐廳中脫穎而出，已連續兩年上榜、成為聚餐的指標性餐廳，更打響了乾杯燒肉居酒屋在海外的知名度，來客大幅成長。

台灣事業自全台宣布三級警戒禁內用，乾杯集團積極推動全品牌外帶外送服務、自有電商等銷售管道，7月外賣業績較上月成長超過4成；7月27日起配合多數縣市政府決策開放內用，在遵守政府防疫政策下，內用座位可接來客約3~5成，消費者在外用餐意願增長、消費力道強勁，平均客單價較去年同期成長2~3成，挹注營收回升、收斂7月營收衰退幅度。

隨著8月3日雙北開放餐飲內用，乾杯集團全台30間店鋪均已開放內用，並配合各項政府指引，提供安心的用餐環境。上週週末適逢父親節，民眾到店用餐意願踴躍，整體營收恢復至5~6成，本週接續迎接七夕，消費者詢問訂位狀況踴躍，同時外賣服務也持續提供服務，以滿足消費者各種用餐需求，8月業績有望逐步回升。