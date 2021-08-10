環保署與台南地方檢察署等多個單位，日前查獲以濫倒廢棄物為業的不法集團。（環保署提供／林良齊台北傳真）

環保署與台南地方檢察署等多個單位，日前查獲以濫倒廢棄物為業的不法集團。（環保署提供／林良齊台北傳真）

環保署與臺南地方檢察署等多個單位，日前查獲以濫倒廢棄物為業的不法集團，該集團自全國各地載運事業機構所產出廢塑膠混合物、廢口罩、廢瓦片、營建混合物、廢膠泥、廢污泥、鋁集塵灰等事業廢棄物，並棄置或掩埋於臺南市龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地達數萬噸，近日偵查終結提起公訴。

環保署表示，全案偵辦期間，總計聲請羈押獲準人數達14人，經1年3個月的追查、蒐證與釐清案情，查緝過程中，不法集團利用白天挖洞整地，趁黃昏或夜間時段進場掩埋廢棄物，並隨即覆土，總計蒐證到194車次違法清除處理行為，經配合檢警調執行多次搜索，扣押11部挖土機、大貨車與行為人使用車輛及不法所得700萬元，而經採樣廢棄物及土壤檢驗後，發現有部分廢棄物為有害事業廢棄物且一處土地總石油碳氫化合物數值已逾土壤污染管制標準，後續將請地方政府進一步依法管制。

環保署呼籲，近期國內口罩製造量大增，提醒口罩製造廠應合法委託清理不良廢棄口罩，以免遭棄置污染環境。環保署會持續與各地檢察署、警察單位及地方環保局聯合查緝打擊不法。