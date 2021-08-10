演藝圈明星夫妻檔王中平與余皓然結婚25年，育有一雙子女韓靖、韓菲，其中18歲女兒韓菲長得亭亭玉立，今年還順利錄取加拿大知名學府多倫多大學，可說是內外兼具，不過她自爆沒談過戀愛，戀愛觀十分佛系。

韓菲今（10日）凌晨透過IG貼出一篇文章，笑說創立帳號已久都還沒跟大家介紹自己，自損轉過五間學校算是最擅長的自我介紹，「Hi我是韓菲，今年18歲，星座摩羯（參雜一些水瓶），血型O喜歡音樂跟美術。」韓菲透露最喜歡的歌手是IU，喜歡她將近十年，其他歌手Yerin Baek、米津玄師、王菲、AKMU也很喜歡。興趣方面，韓菲說雖然喜歡彈吉他和鋼琴，但最愛的還是唱歌，連洗澡都喜歡把蓮蓬頭當麥克風，所以洗澡都要半個小時以上。除了靜態的活動，韓菲也熱愛溜冰、打羽毛球、和親友慢跑、散步、跳舞及投籃。

性格方面，韓菲說自己以前很怕生，常常給人安靜的印象，因為轉學多次漸漸習慣適應新環境，幸運地交到一群很要好的知己，但不解為什麼很多人誤以為她交過很多男友，「我真的是母胎單身，難道我看起來像是很有戀愛經驗！？我的戀愛觀是：緣分到，自然就到，就如同我的交友觀一樣佛系，但還是會對戀愛抱持一些憧憬跟美好幻想啦（可能在網漫跟韓劇裡會出現的劇情呵）」，她自認笑點和淚點都很特別，朋友常被自己突然的大笑或眼淚嚇到，「某些時候像是樂天派，某些時候又異常悲觀，但現在我的樂觀和悲觀成分比大概是7:3吧」。

對於未來的展望，韓菲表示：「笑著努力吧！然後…成為一位堅強、帥氣的人！」感謝所有信任自己的人，願意把困境和心事私訊跟她分享。