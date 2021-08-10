極端氣候全球發威，科技部、中研院等學研單位今(10)日發布台灣氣候變遷評析更新報告指出，我國在過去110年間，平地年平均氣溫上升約攝氏1.6℃，且近50年、近30年增溫有加速的趨勢，夏季長度增加到約120到150天，近年來，冬季更縮短至約20到40天。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC）於8月9日公布氣候變遷第六次評估報告（IPCC AR6）小組報告最終版草案（final draft of WGI AR6）。因應此報告的公布，我國氣候變遷科學團隊，包含科技部「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）」、中央研究院環境變遷研究中心、交通部中央氣象局、台灣師範大學地球科學系以及國家災害防救科技中心，也在今(10)日共同發布「IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告」（以下簡稱IPCC報告）。

IPCC報告指出，根據本地觀測分析顯示，台灣自1910年到2020年的110年間，平地年平均氣溫上升約攝氏1.6℃，且近50年、近30年增溫有加速的趨勢。年總降雨量沒有明顯變化，但是在1961到2020 年間，少雨年發生次數明顯比1960年以前增加。

至於過去110年台灣的季節長度變化明顯改變，IPCC報告提到，21世紀初夏季長度增加到約120至150天，近年來，冬季更縮短至約20到40天。

IPCC報告推估未來，全球高度排放的暖化情境與理想減緩情境相比較，前者對台灣的衝擊程度將明顯大於後者。例如高溫達36℃以上日數，在最劣情境下，21世紀末增加約48天；理想減緩情境下，增加天數降為6.6天。年最大1日暴雨強度，在最劣情境下，21世紀末強度增加約41.3％，理想減緩情境下，暴雨強度增加幅度約為15.3％。

IPCC報告認為，依據國內外科研成果顯示，若全球達成2050年淨零碳排的目標，將能有效遏阻氣候中長期變遷，並降低未來子孫所受負面衝擊。另一方面，在全球暖化趨勢短期間，不容易立即降低的情況下，極端天氣與氣候發生頻率仍有持續增加的可能，台灣亦應同步持續強化因應氣候變遷之調適能力，以緩解災害衝擊。