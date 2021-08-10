「新竹光臨藝術節─光之島」線上直播首映，內容有180度環繞科技投影，更有優人神鼓現場演出，精彩可期。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「新竹光臨藝術節─光之島」線上直播首映，內容有180度環繞科技投影，更有優人神鼓現場演出，精彩可期。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

疫情以來藝文團體受衝擊，新竹市長林智堅號召「藝術回歸」，將200年古蹟東門圓環變身「超廣角」環形劇場，15日晚間8點半將舉辦「新竹光臨藝術節─光之島」線上直播首映，內容有180度環繞科技投影，更有優人神鼓現場演出，精彩可期。

市長林智堅表示，疫情改變生活，也改變了藝術展演的形式，越來越多的展演，轉移到線上進行，市府團隊希望從「新竹光臨藝術節」開始，重新找回生活與疫情的平衡，將城市的故事投影在東門城上，讓「光」凝聚在新竹，也凝聚台灣人的勇氣，「光來了，黑暗就會散去」，為世界祈福。

他說，「光之島」環形劇場線上放映將達1小時，是疫情後全台最盛大線上藝術饗宴，疫情趨緩後百工百業要重回生活，市府也特此號召「藝術回歸Back to Art」，讓藝術工作者回歸創作崗位，作品也以線上展演方式，透過新技術為民眾演出。

林智堅也為東門城的巨型竹架揭開神祕面紗，此是為了將200年古蹟的東門城打造成環形劇場，創意發想是參考在地「曬米粉」的傳統，以1000支台灣桂竹及孟宗竹、160面傳統手工製「米粉架」，創造出最具在地味的舞台屏幕。

環形劇場動畫並是由曾獲德國IF、紐約ADC獎等國際大獎的Bito擔綱製作，其也因2017世大運宣傳的動態設計而再次聞名，他們從發想到製作花了近1年時間，打造5分鐘「光之島」故事，透過動畫中重現東門城迎曦門日出美景。

此外，為給觀眾全新線上觀展體驗，策展團隊用光雕「魔術」把東門城變不見，以180度超廣角光雕放映「光之島」，呈現「最台」生命力，投影動畫充滿在地故事與溫度，包括代表台灣參與奧運的射箭，承載國家產業飛向太空的火箭，都在新竹發光發熱。

另還包含奧運、機車瀑布、疫情街景等滿滿彩蛋，還有石虎、帝雉等，團隊還與國家太空中心，呈現從外太空拍攝地球影像，藉此打造未來感十足的光影奇幻體驗。

重頭戲還包括優人神鼓的現場演出，不僅將演出經典劇目「祭天」，還為東門城量身訂做全新劇碼「新竹能量」，將擊鼓結合武術深沉的肢體律動，與環形影像的互動搭配，融入新竹地景地標，創造出最新感官體驗。

市府表示，「新竹光臨藝術節」東門城環形劇場即將在15日線上開演，因應防疫考量，不開放現場觀賞，東門圓環當日下午5點起至10點，將實施人、車交通疏導，再請民眾依現場人員導引行駛。

線上收看的民眾可鎖定林智堅臉書、新竹市府官方YOUTUBE，直播後還將結合4K、VR技術作數位保存。