機械公會今日表示，今年7月機械出口持續大幅增長，出口值為28.01億美元，較去年同期比成長 33.8％，這是自去年9月起連續11個月上漲，也是僅次今年5月外，第二高出口值，顯示台灣機械產業目前出口持續暢旺。

機械公會表示，7月出口成長創自美中貿易戰以來最高成長率達33.8％，但觀察發現，新台幣匯率仍是目前強勢匯率，相較競爭對手國日本、韓國與大陸等，新台幣仍是升值最大的幣別。

觀察2021年前8月以來，新台幣升值達2.03％，中國大陸升值1.07％，而韓國卻貶值6.11％，日本也貶值達5.87％，與日、韓等國在出口競爭上已產生約8％的不利競爭條件，不利機械業之出口競爭與長期發展，政府應正視匯率對機械產業造成的負面影響。

機械公會表示，目前產業仍面臨原物料缺料、漲價與待料時間拉長等問題，政府已介入並邀請中鋼與鋼鐵公會等召開協調了解是否有囤積與哄抬價格情事，在政府積極協調並請中鋼協助優先供貨、管控貨源、穩定鋼價下，目前國內鋼價已呈現平穩，惟觀察國際趨勢，未來鋼價波動仍具風險。

國內疫情已有緩和跡象，全國降為2級警戒，但國際上Delta病毒升溫且在各國肆虐情況嚴重，為全球景氣帶來不確定因素。另外，由於國際疫情持續影響，國際貨物出口皆面臨缺艙缺櫃及運費高漲問題，這部分也加大了國內設備業者營運壓力。

目前國際上疫苗施打已成面對疫情的重要解決方案，我國設備業者也面臨出國參展爭取訂單與海外設備交機、維護等需求，建議政府能對這類別人員優先提供疫苗接種，提供企業持續營運之需求。