瓦城泰統公布7月營收2.18億元，較去年同期腰斬，但外帶外送市場需求持續，集團有效整合雲端廚房產能與研發、數位等資源，推出全新顧客服務與產品，包含推出「瓦城」、「時時香」及「1010湘」全新餐盒口味、提供餐盒企業團購與個人訂閱制等服務，擴大市場，相較於6月營收表現，呈現0.69％減幅。

瓦城泰統表示，看好疫情生活下的新消費需求，集團將持續整合線上、線下資源，首度推出冷凍商品亦獲好評，帶動7月營收回穩，展望後市，隨疫情警戒降級，各縣市陸續開放餐廳內用，看好後續經濟振興計畫，餐飲內需市場有望逐步回溫。

瓦城泰統集團於7月底逐步開放全台店點內用服務，首推安心餐廳「六大安心保證」，全面強化防疫措施，除消費者最在乎的內用人潮降載、防疫安全距離、防疫隔板、梅花座等，更強化每一個服務環節，包含QR CODE線上菜單、隨餐附贈抗菌濕紙巾及酒精棉片，日前更搶先於微風南山「瓦城」及「時時香」，針對接待櫃檯區、顧客用餐區、廚房烹調區三大區域，有效強化環境清消，給顧客最安心的餐飲環境。

除供應經典人氣菜色與多人套餐，瓦城更靈活調整原先合菜的菜品配置，推出全新個人獨享餐，包含人氣主菜、開胃菜、涼拌小菜與無限量供應白飯的組合，搭配高規格的安心餐廳防疫措施，成功帶動顧客回流，晚餐餐期與假日來客明顯增加，自7／26陸續開放內用後，首周業績立即回升近2成。

瓦城指出，集團現旗下六大品牌共有上百家品牌雲端店營運，強力挹注外帶外送業績表現，期間更發展特定商圈自組車隊、「瓦城安心平台」獨享餐盒訂閱制等服務，以滿足顧客需求為出發，延伸多元銷售管道；在「瓦城商城」服務通路上，「泰式料理包」亦獲得很好的銷售成績，甫上線單日即賣出逾2000份。