中央流行疫情指揮中心維持二級警戒，10日宜蘭縣長林姿妙宣布，自即起有條件開放縣內室內外運動場館、游泳池及校園場域設施，社區照顧關懷據點及巷弄長照站也陸續開放；宜蘭縣疫苗涵蓋率已達37.9％，65歲以上長者將以書面通知，預計8月底開始施打。

縣府表示，開放運動場域包含戶外網球場、戶外籃球場、戶外溜冰場、戶外遊具（含體健設施）、游泳池、體育館等，但開放時必須採實聯制並全程佩戴口罩等防疫措施；校園場地設施開放操場跑道、體育館、風雨操場、社區共讀站等場域，開放時間由各校逕行訂定。

縣府表示，游泳池開放應分時段入場，各場次間隔30分鐘場地消毒，不得提供吹風機等公用物品或混用泳鏡、浮具等運動器具；泳客除在水中游泳時外，應全程佩戴口罩，淋浴間、兒童戲水池區、冷熱水池區、SPA池區、烤箱、蒸氣室附屬區域暫不開放。

工旅處表示，8月10日至8月16日在落實防疫措施的前提下，有條件開放水域遊憩活動，縣轄景區至8月16日仍繼續降載開放，風景區內露營、烤肉仍不開放，頭城濱海森林公園、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園及清水地熱公園仍暫停開放。

衛生局說，宜蘭縣累積接種疫苗涵蓋率達37.9％。其中65歲以上的長者，接近7成2完成疫苗第一劑注射，後續第二劑的施打，衛生局依中央公布原則為65歲以上的長者集體預約，以書面通知民眾接種時間和地點，預計8月底開始施打。至於65歲以下的民眾，衛生局呼籲，仍要透過預約平台進行預約，請民眾多加留意。