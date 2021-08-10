國民年金倒底該不該繳，一直有很多討論，一名網友透露，近日收到國民年金的繳費單，但他實在不知道該不該繳，也很好奇若不去繳會怎樣？貼文引起網友熱議，網友一面倒喊沒繳錢，更有過來人勸告，繳之前要三思，並分享自己爸爸的案例，繳了10幾年，結果領了3、4次就過世，最慘的是65歲以上、開始領錢後，就不能申請喪葬補助費，所以過去繳的錢就這樣沒了。

一名網友今天在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，他收到國民年金的繳費通知單，信上要求他在8月31日以前要將費用繳清，讓原PO好奇詢問「當你收到這個繳費通知單，你們會去繳？還是不理會？如果不繳會怎樣？」

不少網友看了都反對繳費，「完全沒繳」、「沒繳+1，不會怎麼樣」、「不繳不會怎麼樣，自己存老本就好」、「沒拆直接丟垃圾桶」、「失業懲罰金」、「不繳，那種都有錢人在繳」、「我從來沒繳過，都吃土了哪還有錢繳」、「年紀快到的可以繳，年輕人還是把錢省下來自己花」、「繳給退休的人先爽？等到我退休可能破產？」

一名網友透露，他的爸爸生前繳了10多年國民年金，滿65歲的生日隔月開始領取國民年金養老，結果才領了3、4次就因病去世，本來想說應該能夠申請喪葬補助費，結果一問才知道，因為爸爸已開始領國民年金，死後就不能申請喪葬補助費，因此過去繳的錢就這樣沒了。

根據福部官網的資料指出，年滿65歲以上的民眾，已經不屬於國保的被保險人，且已經開始領取老年年金，因此65歲以後死亡的人，因為不屬於加保期間發生的事故死亡，當然也就不能領取喪葬費。