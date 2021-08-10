警方查扣大批製毒原料70餘公斤、製毒手冊及製毒工具、PID溫控機、真空機、燒杯等證物。（葉書宏攝）

警方查扣大批製毒原料70餘公斤、製毒手冊及製毒工具、PID溫控機、真空機、燒杯等證物。（葉書宏攝）

40歲郭姓男子涉嫌承租新北市林口山區某鐵皮屋作為製毒工廠，警方9日下午前往攻堅，當場查獲郭嫌等7人，另查扣大批製毒工具、原料、成品等證物，警方發現郭嫌特地製作「製毒手冊」條列出各項製毒技巧及注意事項，確保毒品品質，警訊後依法送辦。

據悉，郭嫌曾有毒品、槍砲等前科，中和警分局日前獲報他疑似持有槍枝，歷經1個月蒐證，報請新北地檢察署玄股檢察官指揮偵辦，發現郭嫌時常前往林口山區某鐵皮屋，該處相當隱密且人煙稀少。

中和警分局偵查隊會同保大霹靂小組9日下午7時許前往攻堅，當場查獲郭嫌等7人，另外查扣大批製毒原料70餘公斤、製毒手冊及製毒工具、PID溫控機、真空機、燒杯等證物，儼然是製毒工廠。警方攻堅過程中，郭嫌的一名同夥企圖從2樓跳樓逃逸，仍被優勢警力逮捕。

警方發現，郭嫌製作製毒手冊教導同夥製毒，除了條列原料、成分外，甚至條列多項注意事項，確保製毒的品質。警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。