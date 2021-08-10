黃珊珊興奮喊北市今+0「真的可跳舞」 綠委酸：遲到總比不到好

台北市10日盼到本土疫情爆發後首個「嘉玲」，副市長黃珊珊在臉書發文公布好消息，她進一步指出，只能高興1天，因為社區可能還有很多隱形傳染鏈，仍不能鬆懈，面對疫情還是要戰戰兢兢，＋0最關鍵的是市民願忍受不便配合三級警戒。

黃珊珊今早在臉書發文捎來喜訊，不少市民看到北市今天「嘉玲」都相當振奮，黃珊珊還打趣說下午疫調會議可能要跳舞了。

她下午進一步指出，疫情往清零方向走，大約是1個月左右開始，北市最高峰的狀況是在5月13日爆發，在5月15日新增242例，等於1天從個位數突然爆增到1、200例，相當很驚人，如今能夠＋0，速度不能說快或慢，每天都很戰戰兢兢，希望把每一個個案確實匡列住，然後斷掉隱形傳播鏈，不是在趕速度，希望做得確實。

黃珊珊表示，疫情爆發以還第一次看到＋0，大家比較興奮，可是真的只要高興1天，因為社區還是有很多可能的隱形傳染鏈，最關鍵的還是市民的配合，如果沒有市民配合在三級管制，忍受不方便，很難做到這件事。

她說，從台北農產運銷公司、環南市場到特殊交友圈，從這些很疫情爆出大量數字的案子來看，做了很多不同策略，市長柯文哲提出「疫苗圍堵」策略，的確是在大型群聚發生效用，用疫苗圍堵讓疫情穩定，是滿辛苦的事也花了很多成本，重點還是市民很配合。

黃珊珊強調，每天12個行政區的健康中心、衛生局疾管科、聯合醫院每天下午4時30分與她有2個小時會議，針對每個個案研究、提出專案撲滅感染源，她答應有一天若＋0的話，要跳舞給他們看，所以說要跳舞主要是給同仁打氣，不過，高興1天就好，明天可能還有更多個案，不望初衷把每個個案看顧好，讓社區安全。

她還提到，早上接到中央傳訊息說恭喜，一時也一頭霧水，但昨晚大概就知道狀況，謝謝各界加油，「嘉玲」是很高興的事情所以也向市民分享，要向協助疫調的同仁說謝謝，花1個多月時間，真的做到第一階段小小的目標，但不能鬆懈，還是要戰戰兢兢。