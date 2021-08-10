彰化家扶中心每年新學年開學前夕，都會盛大舉辦獎助學金頒獎典禮，表揚努力不懈、奮發向學的家扶兒，今年頒獎典禮原定9月4日辦理，考量新冠疫情因素，疫苗覆蓋率仍不足，將大幅縮減典禮規模，獎助學金首度改為匯款發放。

去年下半年疫情平緩，長達250天零本土新增病例，去年8月底彰化家扶借用彰化女中禮堂舉辦頒獎典禮，獎勵700多名優秀家扶兒持續穩定升學；加上各界來賓、贊助的民間企業團體代表，頒獎典禮有上千人齊聚一堂共襄盛舉，熱鬧滾滾。

彰化家扶中心主任王震光表示，每年8月底、9月初都會舉辦千人頒獎典禮，希望讓選擇繼續升學的家扶兒們，能安心就學，藉由教育翻轉脫貧；家扶目前扶助3200名弱勢兒少，其中700多人選擇繼續升學，每年發放獎助學金總額高達800萬元。

王震光說，往年都是頒獎典禮會後，他當場簽下700多張支票由家扶孩子們個別簽領；今年為避免室內群聚，已決定限縮頒獎典禮規模至50人以下，將改在員林兒少新館，依時段分批、分流進行，僅由少數大專院校生代表出席，其餘9成直接將獎助學金匯款入帳戶。

去年爆發新冠疫情，彰化家扶募款困難，靠著全縣四處擺攤義賣和民眾愛心小額捐款點滴匯聚，部分企業依舊大力相挺，下半年疫情穩定後總算募足年度費用；不料今年再度爆發本土群聚，三級警戒長達2個半月，重創各行各業，募款更加艱困。

王震光說，三級警戒以來，許多受扶助家庭收入銳減，有些單親媽媽已連續數月沒工作、沒收入，為鼓勵家扶兒勇敢堅持下去，不放棄升學，今年弱勢獎助學金，將從原先1萬至1.5萬元，再加碼5千元至1萬元，募款不足部分，將先動用急難救助金應急。