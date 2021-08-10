美國連鎖電影院集團AMC Entertainment第二季虧損小於預期，周一盤後股價上漲4%。

雖然AMC執行長警告公司營運仍然面臨挑戰，但AMC表示，只要國內票房超過52億美元，公司最快可能在第四季實現獲利。

執行長Adam Aron在聲明中表示，AMC度過這場大流行病的旅程還未結束，我們尚未脫離險境。雖然無法保證未來在這個疫情仍未結束的世界裡將發生什麼事，但人們可以展望未來，並期望這個故事會有一個好萊塢式的快樂結局。Aron表示：「我們還在賠錢、也仍在燒錢，但我們已經可以看到隧道盡頭的一線光芒」。

AMC公布第二季營收為4.447億美元，優於市場預期的3.821億美元。第二季淨損為3.44億美元，相當於每股虧損為71美分，較去年同期的淨損5.612億美元或每股虧損5.38美元大幅改善，並小於市場預期的每股虧損91美分。

Aron在周一的財報電話會議上發布多項消息，且大多能滿足新投資人的需求，包括接受比特幣等新的支付方式，以及提供更多種類的內容產品，如體育和預錄的音樂會。

因爆發新冠疫情，AMC的電影院去年關閉了好幾個月，一直到去年夏末才重新開放，但由於感染病例急速反彈，電影製片廠再度推遲了新片上映。

截至6月底，AMC在美國的593家戲院已全數重啟，另外335家或相當於約95%的國外戲院已重新開張，雖然觀眾已經回流，但尚未回復到疫前水準。

AMC表示，第二季有2200萬人進入AMC的戲院看電影，較第一季的700萬人增加，但和正常情況相比仍相差甚遠。在2019年第二季新冠疫情尚未爆發前，AMC售出了9700萬張電影票，創下單季新高。