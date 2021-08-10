八德區下午2點05分因松樹配電變電所EL30饋線事故造成停電，派員搶修後事故已於下午3點49分全線送電。（台電提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市下午下起傾盆大雨，八德區陸續傳出淹水災情。（圖取自記憶八德臉書／陳夢茹桃園傳真）

桃園市下午下起傾盆大雨，八德區陸續傳出淹水災情，大湳農會門口淹成一條小河，桃園市八德區更因高壓斷線造成2491戶停電，里長崩潰直呼「快忙死了！」。

八德區大福里里長呂學昌指出，八德稍早有多聲雷響，之後就大斷電，里民詢問電話不斷湧進里辦公室，光接電話就接到手軟。對此台電回應，下午2點05分松樹配電變電所EL30饋線事故停電，第一時間造成2491戶大停電。

停電範圍包括八德區中山路、中正路、仁德路、建國路、建興街、景大街、瑞豐里、廣興路及大溪區仁德五街一帶，台電派員搶修後事故已於下午3點49分全線送電。

「淹得亂七八糟！」，八德區瑞德里里長康秀雲直呼，這場雨下得又快又大，很多平常不淹水的地方，如豐德路40巷18弄等都大淹水，里民抱怨連連，日前因垃圾堵塞而淹水的僑興新村，雖然這次沒有垃圾堵塞，但還是淹得很誇張，她呼籲市府單位要改善分流、及早解決淹水問題。